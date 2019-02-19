موقع الشركة السعودية للكهرباء أتاح خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو برقم الحساب إلكترونيًا فالكثير من المواطنين يريدون معرفة قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بهم، حيث يمكن الاطلاع عليها عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء عبر شبكة الأنترنت، حيث يقوم صاحب المنزل بإدخال رقم الحساب أو رقم العداد بالحقول الفارغة من اجل معرفة قيمة المبلغ المستحق، حيث يمكن متابعة التفاصيل معانا لمعرفة شرح خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

شركة الكهرباء السعودية قررت بانه سيكون ميعاد إصدار الفواتير شهريا حيث حددت يوم 28 من كل شهر ميلادي لكي يستطيع جميع المشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في كافة المدن والمحافظات علي مستوي المملكة، حيث قامت الشركة السعودية للكهرباء بتطوير منظومتها في التحصيل بدلا من النظام الورقي القديم الذي يهدر الوقت والجهد علي العاملين بالشركة من اجل تحصيل الفواتير، فقامت الشركة بعمل بموقع إلكتروني من اجل يقوموا بتسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية حيث يقوم المستعلم بالدخول علي موقع الشركة السعودية للكهرباء، من ثم يقوم المشترك بإدخال رقم العداد أو رقم الحساب من ثم كتابة الرقم المرئي من ثم عرض الفواتير، هنا سيقوم الموقع الالكتروني بالبحث عن الفواتير القديمة والحديثة خلال الفترة الماضية.