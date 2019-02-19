استعلام فاتورة الكهرباء السعودية بالاسم والإعتراض على الفاتورة من الشركة السعودية للكهرباء والاشتراك...

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية وخطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتقديم الشكاوى نقدمه لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء للمواطنين، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، هذا كما بدأت شركة الكهرباء السعودية تطبيق القرار الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، والخاص بتوحيد موعد ظهور فواتير الكهرباء في يوم 28 من الشهر الميلادي، هذا كما تم إعتماد إصدار الفواتير الإلكترونية والتي تعتبر بديل عن الورقية.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات استعلام فاتورة الكهرباء السعودية بالاسم ورقم الحساب، والطرق التي يمكن من خلالها الإعتراض على قيمة الفاتورة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الشركة السعودية للكهرباء، حيث تتيح الشركة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للشركة، وذلك وفقا للأمر الملكي، ويمكنكم الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الشركة السعودية للكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب “نفس الرقم الحساب وهو نفس الرقم الذي تستخدمه لدفع الفواتير إلكترونيا”.

قم بإدخال الرمز التأكيدي والذي سيكون ظاهر أمامك.

قم بالضغط على عرض.

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية

اعتراض فاتورة الكهرباء وتقديم الشكاوى

استعلام فاتورة الكهرباء

تتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية الاعتراض على قيمة الفاتورة وتقديم الشكاوى من خلال مجموعة من الطرق التي تقوم الشركة باستقبال الشكاوى من خلالها، ويمكنكم تقديم الشكاوى والاعتراض على قيمة الفاتورة من خلال واحدة من الطرق التالية:

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

مركز خدمة المشترك عن طريق الاتصال على الرقم 920001100.

موقع شركة الكهرباء الإلكتروني.

حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر أو فيس بوك”.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

خدمة الفاتورة الإلكترونية واحدة من الخدمات الإضافية التي تتيحها الشركة السعودية للكهرباء، والتي تمكن عملاءها من الحصول على فواتير باستهلاك الكهرباء الخاص بهم شهريًا عبر البريد الإلكتروني، حيث ستقوم الشركة بعد اشتراكك في هذه الخدمة بإرسال فاتورة الكهرباء عبر البريد الإلكتروني الخاص بك شهريًا، وللاشتراك في تلك الخدمة قم بالدخول على رابط الشركة السعودية للكهرباء واملأ البيانات المطلوبة منك وإضغط تسجيل.

وعد التسجيل سوف يمكنك:

الحصول على إشعارات شهرية بصدور الفاتورة. تنبيه بقرب فصل الخدمة عند عدم السداد. إشعار بسداد الفاتورة.

حاسبة استهلاك الكهرباء

حاسبة استهلاك الكهرباء هي واحدة من الخدمات الرائعة التي تقوم شركة الكهرباء السعودية بتوفيرها للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يتم من خلالها احتساب قيمة الفاتورة التقديرية بواسطة مجموعة البيانات التي يتم إدخالها، هذا بجانب قيمة التعريفة الحسابية، وكذلك كمية الاستهلاك التقديرية وسعة القاطع وأيضا أعداد الأيام التي يتم الحساب عليها، ويمكن من خلال حاسبة استهلاك الكهرباء الحصول على قيم تقديرية لاستهلاك الكهرباء وبالتالي معرفة ما سيترتيب على تلك القيم من فواتير نقدية، ويتم تحديد هذا بالطبع طبقا للشريحة.

استعلام فاتورة الكهرباء

يمكنكم أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الجوال، ولكن يجب الاشتراك في خدمة الاستعلام أولا حتى تصلك الرسائل، ويمكنك الإشتراك في الخدمة من خلال اتباع الخطوات الموضحة في الصورة:

استعلام فاتورة الكهرباء

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

الاتصال على 920000222.

الاتصال على مركز خدمة المشتركين على رقم 920001100.

للطوارئ يمكن الاتصال على 933.

اسعار شرائح استهلاك الكهرباء

الشريحة السعر 6000 كيلو واط ساعة / شهر 18 هللة / كيلو واط ساعة أكثر من 6000 كيلو واط ساعة 30 هللة

طرق ترشيد الكهرباء