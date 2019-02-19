شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: تسمية الطريق الدائري الثاني الجنوبي بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

صدرت موافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على تسمية "الطريق الدائري الثاني الجنوبي" بمدينة الرياض، بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بن محمد - رحمه الله -.

ويأتي هذا القرار جريًا على ما درجت عليه المملكة من الاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها، عبر إطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى والشوارع الرئيسة في المدن، تكريمًا لهم وتقديرًا لمكانتهم وتخليدًا لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.

ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي، من طريق الخرج شرقًا إلى طريق جدة السريع غربًا بطول 41 كيلومترًا ، ويعد أحد أهم الطرق الحيوية ضمن خطة "شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض"، التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن "المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة"، وسيكون أحد أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز من الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.