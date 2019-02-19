شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستمع لمطالب المواطنين.. ويستقبل المسؤولين وشيوخ القبائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الاثنين)، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل في المنطقة، الذين قدموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية التي يُقيمها للمواطنين.

كما استقبل أمير المنطقة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة، وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه ومتابعته.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر الاستقبال، مدير جامعة الجوف، ووكلاء الإمارة، ومحافظوا المحافظات، ورؤساء المراكز.