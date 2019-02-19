شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الوظائف والرواتب في «ملتقى حائل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل فريح العياد، عن تفاصيل ملتقى حائل الأول للتوظيف الذي ينطلق في 24 فبراير الجاري، في مقر «غرفة حائل» ولمدة يومين، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مبادرة توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية في القطاع الصحي الخاص بمنطقة حائل، التي وُقِعت اتفاقيتها بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، و«غرفة حائل»، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأوضح العياد أن الملتقى مبادرة لتوطين الوظائف الإدارية والصحية للجنسين (رجال وسيدات) في المنشآت الصحية في المنطقة، مبيناً أن هناك أكثر من 15 مهنة صحية متوفرة في المنطقة، وأكثر من 10 تخصصات إدارية تشارك في طرحها 15 منشأة صحية.

وذكر مدير فرع وزارة العمل، أن الرواتب للوظائف الصحية تتفاوت من 4 إلى 10 آلاف ريال، مشيراً إلى أن القبول في الوظائف سيكون بشكل فوري، وستُوقع عقود العمل في مقر الملتقى في حال تم الاتفاق بين الطرفين على كافة البنود.

ودعا العياد طالبي العمل المؤهلين من الجنسين لشغل الوظائف إلى التسجيل في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، والحضور شخصياً لملتقى التوظيف مصطحبين معهم السيرة الذاتية.

ولفت إلى أن من شروط القبول اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبيناً أنه سيتخلل الملتقى دورة للإرشاد المهني يُقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لطالبي للعمل، على أن يُخصص يوم 24 فبراير لاستقبال طالبي العمل من الرجال، ويوم 25 للسيدات.