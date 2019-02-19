شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تدفع بطلابها لعرض أفكارهم ومشاريعهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أطلقت جامعة أم القرى صباح اليوم (الاثنين) فعاليات لقاءها العلمي العاشر للطلاب والطالبات بخمس محاور و44 مساراً، إضافة إلى 619 مشاركة مقسمة بين 34 كلية ومعهد تابع للجامعة، بحضور 64 منسقاً ومنسقة، وأكثر من 100 محكّم ومحكّمة من أعضاء هيئة التدريس، وفق حديث المدير التنفيذي للقاء العلمي وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور طلال بن علي مثنى.

وجاء إطلاق الملتقى تحت رعاية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، ومتابعة مستمرة من عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف.

وتضمن اللقاء العديد من المسارات الجديدة التي تُسهم في إبراز قدار طلاب وطالبات الجامعة وصقل مواهبهم.

وأوضح وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، أن اللقاء العلمي العاشر يأتي ضمن الفعاليات الأنشطة التي تُقيمها عمادة شؤون الطلاب لتعزيز روح الثقافة العلمية والمشاركة الأكاديمية للطلاب في العملية التعليمية بالجامعة.

وأبان السروجي، أن الجامعة تهدف من خلال اللقاء ومحاوره المتعددة إلى تعزيز القدرة على إظهار كافة الإبداعات والقدرات الفردية للطلاب والطالبات في المجالات التخصصية والمهارية التي يحتضنها اللقاء العلمي.

وبحسب سروجي، فهناك عدد من المشاركات المتنوعة التي تشمل التخصصات العلمية واللغوية، وغيرها من جوانب الخطابة والابتكارات العلمية التي تفتح الآفاق للطلاب لإظهار قدراتهم في هذا الجانب، على أن تُجمع كل المخرجات الطلابية في هذا اللقاء لعرضها وإبرازها في معرض مخصص للقاء لإطلاع جميع الجهات الحاضرة والمهتمة على مخرجات طلاب الجامعة في هذه الجوانب.

وأشار سروجي إلى أن الجامعة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في اللقاءات التي تنظمها الجامعة بتصورات جديدة ومتميزة، من خلال تحكيم أبرز أعضاء هيئة التدريس للمشاركات العلمية التي يُقدمها الطلاب والطالبات، لافتاً إلى أنه تم رصد جوائز كبيرة لدعم اللقاء من قِبل مدير الجامعة، مؤكداً أنه تمت زيادة المحاور عما كانت عليه في الأعوام الماضية، إضافة إلى التنويع في المحاور السابقة، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون الطلاب.

ونوه سروجي إلى أن الجامعة من خلال هذا اللقاء تواكب رؤية 2030 التي تعول على الشباب، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تجويد القدرات لدى الشباب والفتيات ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في المجالات العلمية الصفية وغيرها لتهيئتهم لسوق العمل، وإعدادهم إعداداً جيداً، مؤكداً أن اللقاء يُتيح للطلاب والطالبات عرض أفكارهم وإقناع الجمهور بها، والدفاع عنها، بما يجعلهم قادرين على الدخول إلى ريادة الأعمال، وليس مجال الوظائف فقط.