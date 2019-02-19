شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش مع رجال الأعمال فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة .
وتضمن اللقاء مناقشة فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة وتذليل العقبات التي قد تواجههم .
كما استعرض سموه سُبل دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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