شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي نجران» يتجول في «أبالسعود» ويلتقي المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أعلن المجلس البلدي بمدينة نجران في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيقوم غداً (الثلاثاء) بجولة ميدانية في حي أباالسعود، بمرافقة مسؤولين من الأمانة، بغرض الالتقاء بالمواطنين وحصر احتياجاتهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والمشاريع الجاري تنفيذها، فيما خلت التغريدة من تحديد موعد الجولة ومكان الالتقاء بالمواطنين.

"الخليج 365" تواصلت مع المتحدث الرسمي لبلدي نجران محمود آل قحاط، الذي أوضح أن عدداً من المواطنين من أهالي حي أبالسعود سيرافقون المجلس بعد أن تم التنسيق معهم عند الساعة العاشرة من صباح الغد.

وأوضح المتحدث، أن المرافقين من المتابعين والمهتمين بجودة الخدمات والمشاريع واكتمالها، إضافة إلى ملاحظات المجلس نفسه، لافتاً إلى أن هناك أعضاء من المجلس يمثلون الحي وينقلون جميع مشاكله وهمومه، ويحصرون جميع احتياجاته، مؤكداً أنه سيتم خلال الجولة الالتقاء بأصحاب المحلات والأسواق والأهالي.

وحملت الردود على تغريدة المجلس البلدي استفسارات عن الموعد والمكان، والتأكيد على ضرورة أن تشمل الجولة بقية أحياء مدينة نجران، مطالبة بالالتقاء بسكان الأحياء التي لا زالت تحتاج الكثير من الخدمات البلدية.