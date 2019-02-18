السعودية اليوم / أمطار وثلوج على مراكز حقل



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل، شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانه والقراحي، وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب، ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب.

كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيته، شملت المركز وضواحيه نتيش والوادي الأبيض، وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك وتنينير.

// انتهى //

00:04ت م

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تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل، شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانه والقراحي، وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب، ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب.كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيته، شملت المركز وضواحيه نتيش والوادي الأبيض، وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك وتنينير.// انتهى //00:04ت م0350

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