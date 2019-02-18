السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يوافق على تسمية الطريق الدائري الثاني الجنوبي بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن



الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض على تسمية "الطريق الدائري الثاني الجنوبي" بمدينة الرياض، بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بن محمد - رحمه الله -.

ويأتي هذا القرار جريًا على ما درجت عليه المملكة من الاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها، عبر إطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى والشوارع الرئيسة في المدن، تكريمًا لهم وتقديرًا لمكانتهم وتخليدًا لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.

ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي، من طريق الخرج شرقًا إلى طريق جدة السريع غربًا بطول 41 كيلومترًا ، ويعد أحد أهم الطرق الحيوية ضمن خطة "شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض"، التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن "المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة"، وسيكون أحد أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز من الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.

// انتهى //

23:49ت م

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الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسصدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض على تسمية "الطريق الدائري الثاني الجنوبي" بمدينة الرياض، بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بن محمد - رحمه الله -.ويأتي هذا القرار جريًا على ما درجت عليه المملكة من الاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها، عبر إطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى والشوارع الرئيسة في المدن، تكريمًا لهم وتقديرًا لمكانتهم وتخليدًا لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي، من طريق الخرج شرقًا إلى طريق جدة السريع غربًا بطول 41 كيلومترًا ، ويعد أحد أهم الطرق الحيوية ضمن خطة "شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض"، التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن "المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة"، وسيكون أحد أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز من الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.// انتهى //23:49ت م0348

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