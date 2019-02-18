السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يرأس اللقاء الثاني للقيادات العليا



جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، اللقاء الثاني للقيادات العليا (بنين – بنات)، وذلك في مركز القيادات بالإدارة بمدينة جيزان.

وأكد مدير تعليم جازان في بداية اللقاء أهمية التكامل في العمل بين الإدارات ومكاتب التعليم والوحدات والمراكز التابعة لتعليم جازان، وأهمية العمل المؤسسي المنظم لتحقيق أهداف التعليم ورؤية المملكة 2030، ودعم مسيرة النماء والتقدم بالمنطقة، موضحًا أن الجلوس على طاولة الحوار والنقاش يسهم في تطوير العمل ورقيه، ويعالج بعض مواطن القصور إن وجدت، ويفتح مجالات واسعة للتحسين والتقدم في العملية التعليمية.

وأشار الدكتور الأحوس إلى أهمية تحفيز جميع العاملين وتقديم الدعم لهم وتوفير متطلباتهم التدريبية والمهنية، ليقوموا بالدور المنوط بهم على الوجه الأكمل، مقدمًا الشكر للجميع على جهودهم ومتمنيًا لتعليم جازان دوام التقدم والتميز

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض توصيات اللقاء الأول، وعرض جهود الإدارة في الملف المالي، ونتائج مؤشرات الإدارة وفق مؤشرات الأمانة العامة للتعليم في الوزارة، كما تم بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.

// انتهى//

23:13ت م

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جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، اللقاء الثاني للقيادات العليا (بنين – بنات)، وذلك في مركز القيادات بالإدارة بمدينة جيزان.وأكد مدير تعليم جازان في بداية اللقاء أهمية التكامل في العمل بين الإدارات ومكاتب التعليم والوحدات والمراكز التابعة لتعليم جازان، وأهمية العمل المؤسسي المنظم لتحقيق أهداف التعليم ورؤية المملكة 2030، ودعم مسيرة النماء والتقدم بالمنطقة، موضحًا أن الجلوس على طاولة الحوار والنقاش يسهم في تطوير العمل ورقيه، ويعالج بعض مواطن القصور إن وجدت، ويفتح مجالات واسعة للتحسين والتقدم في العملية التعليمية.وأشار الدكتور الأحوس إلى أهمية تحفيز جميع العاملين وتقديم الدعم لهم وتوفير متطلباتهم التدريبية والمهنية، ليقوموا بالدور المنوط بهم على الوجه الأكمل، مقدمًا الشكر للجميع على جهودهم ومتمنيًا لتعليم جازان دوام التقدم والتميزوتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض توصيات اللقاء الأول، وعرض جهود الإدارة في الملف المالي، ونتائج مؤشرات الإدارة وفق مؤشرات الأمانة العامة للتعليم في الوزارة، كما تم بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.// انتهى//23:13ت م0345

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