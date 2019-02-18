السعودية اليوم / انطلاق أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين منظمة "الإيسيسكو" والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس

الرباط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين "الإيسيسكو" والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية، برئاسة مدير عام المنظمة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ورئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب.وأبرز مدير عام منظمة "اللإيسيسكو" في افتتاح الاجتماع، أهمية الحوكمة وترشيد الحياة ومكافحة مصادر الفساد والقضاء عليها، باعتبارها من القيم التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، بالدعوة إلى الإصلاح، من أجل تخليق الحياة الاجتماعية والسياسية في إطار استقلالية السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها تونس في مجال مكافحة الفساد، مما بوأها مكانة رائدة ومتميزة بين الدول الأعضاء.ومن جانبه، نوه رئيس الهيئة التونسية، بالجهود التي تبذلها "الإيسيسكو" في مجال مكافحة الفساد، من خلال العناية بنشر ثقافة الحوكمة، وتربية النشء عليها، والتعريف بمعاييرها وسياساتها، مشددًا على أهمية أنشطة التعاون مع "الإيسيسكو"، ومنها ما يتعلق بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية المعالم الأثرية في القدس الشريف من خلال تكوين محامين في مجال تقنيات الترافع أمام المحاكم الدولية.يذكر أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقييم الأنشطة المشتركة التي نفذت خلال عامي 2017 و2018م، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر مايو من العام 2017م بمدينة الرباط، ودراسة تفاصيل برنامج التعاون المشترك بينهما للسنوات 2019-2021م.// انتهى //23:04ت م0337