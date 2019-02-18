شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات طفيفة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 18/2/2019 والان مع التفاصيل

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التغيرات الطفيفة أمام الريال السعودي، مع حفاظ العملة الوطنية على استقراراها النسبية.

أسعار العملات الأجنيه وقيمة التغير: الدرهم الإماراتي 3.6726 0.01 الدولار الأسترالي 0.7865 -0.1

الدينار البحريني 0.37683 -0.06

الدولار الكندي 1.2827 -0.03

الفرنك السويسري 0.9496 -0.1

اليوان الصيني 6.3274 -0.04

الجنيه المصري 17.56 -0.11

اليورو 1.2301 0.17

الاسترليني 1.389 0.28

الدينار الأردني 0.709 0.18

الدينار الكويتي 0.30012 0.04

الدرهم المغربي 9.1967 -0.05

الريال العماني 0.38496 -0.05

الريال القطري 3.64 -0.01 الدولار الأسترالي 0.7865 -0.1الدينار البحريني 0.37683 -0.06الدولار الكندي 1.2827 -0.03الفرنك السويسري 0.9496 -0.1اليوان الصيني 6.3274 -0.04الجنيه المصري 17.56 -0.11اليورو 1.2301 0.17الاسترليني 1.389 0.28الدينار الأردني 0.709 0.18الدينار الكويتي 0.30012 0.04الدرهم المغربي 9.1967 -0.05الريال العماني 0.38496 -0.05الريال القطري 3.64 -0.01 تغيرات طفيفة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 18/2/2019



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