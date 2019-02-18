نائب أمير مكة يلتقي عددا من رجال وسيدات الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم عددا من رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة. وتضمن اللقاء مناقشة فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

كما استعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.