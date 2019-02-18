، المعلم "المهيمزي" يطلق حصصاً لإلقاء "الإنجليزية" وتنمية فن الحوار وصقله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أهمية هذه اللغة وحثّ على تعلمها في المراحل المبكرة

في سعيه الحثيث لتكريس أهمية اللغة الإنجليزية وتبسيطها للطلاب وإزالة تخوفهم في الحوار والإلقاء، أقام معلم اللغة الإنجليزية بثانوية الشيخ عبدالله بن حميد سليمان المهميزي ببريدة برنامج "حصص الإلقاء الإذاعي باللغة الإنجليزية للطلاب" واحتوت على عديد الفقرات الأدبية والحوارية، وكذلك الإخبارية كسرت حاجز الخوف وصقلت مواهب الطلاب في الحوار ومواجهة الجمهور، ونالت استحسان أولياء الأمور، الذين سجلوا إعجابهم بمثل هذه المناشط، التي تنعكس على شخصية الطالب في محيطه الأسري والاجتماعي.

ويؤكد المعلم "المهميزي" أن تدريس اللغة الإنجليزية يجب أن يأخذ أساليب متعددة لزيادة ثقة الطالب وتعلقه بالمادة، لا سيما وأن هذه اللغة عالمية كبيرة ورئيسة، ومن هنا جاءت فكرة الإذاعة باللغة الإنجليزية، والتي حققت نجاحاً كبيراً بدعم قائد المدرسة فهد الشبرمي، ومشاركة الطلاب بشكل مباشر، أو عبر المسابقة التي تتزامن مع الإذاعة الصباحية.

واختتم: اللغة الإنجليزية لها أهمية قصوى؛ فهي تعتبر لغة أساسية في كثير من البلدان التي يزورها العرب، إما للدراسة أو العلاج أو السياحة، ومثل هذه الخطوات تنمي حس التحدث، وتجعل الطالب مهيأ في مراحله الجامعية للتحدث والكتابة وهكذا".