محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة فرص المشاركة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة. وناقش اللقاء فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية السعودية 2030. ‫واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.. واستعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال، ‫وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. Advertisements نائب أمير مكة يلتقي رجال وسيدات الأعمال بغرفة جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة. وناقش اللقاء فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية السعودية 2030. ‫واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.. واستعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال، ‫وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 11:19 PM لمناقشة فرص المشاركة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص لمناقشة فرص المشاركة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة. وناقش اللقاء فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية السعودية 2030. ‫واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.. واستعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال، ‫وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ، نائب أمير مكة يلتقي رجال وسيدات الأعمال بغرفة جدة ،

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