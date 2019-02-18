، "الخليج 365" تنشر مطالبات "الشورى" للخدمة المدنية بنشر معلومات شاملة لوظائف العقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا إنها وظائف عامة ويجب أن تخضع للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

حصلت "الخليج 365" على التوصية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان والدكتور أيوب الجربوع والدكتور صالح الشهيب، اليوم الاثنين، والتي طالبوا فيها وزارة الخدمة المدنية بأن تضمن في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود.

وفي التفاصيل، طالب الأعضاء بأن تشمل المعلومات أعداد الوظائف وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها، وكذلك تحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وكيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وكذلك جدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة.

وتقدم أعضاء الشورى الثلاثة بعدة مسوغات قالوا فيها:"إن هذا النوع من الوظائف هي وظائف عامة يفترض أن تخضع للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وأيضًا وزارة الخدمة المدنية باعتبارها جهة منظمة تتولى الإشراف على الوظائف العامة فإن من مسؤولياتها نشر معلومات مفصلة عن هذا النوع من الوظائف.

وأشاروا:"في القرارات التي صدرت بإقرار العقود في الخدمة المدنية نص على أن يتم مراجعة هذا التوجه بعد ثلاث سنوات من إقراره .

ونوهوا في مسوغاتهم على هذه التوصية: بأن التعديلات التي الخليج 365 للمجلس دراستها في نظام الخدمة المدنية كانت مقصورة على وظائف الخبراء والمستشارين ولم تشمل الوظائف الهيكلية.