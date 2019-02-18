، "أخضر قوى الاحتياجات" يفتتح مشواره في ملتقى الشارقة بخمس ميداليات ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركتهم في ‎ملتقى الشارقة الدولي التاسع بخمس ميداليات " ذهبية - فضيتان - برونزيتان"، وذلك في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال الفترة من 18 وحتى 20 من فبراير الجاري، بمشاركة 265 لاعبًا ولاعبة يمثلون 28 دولة.

وجاءت الذهبية عن طريق علي النخلي في منافسات 100 متر، وحصد الفضية الأولى هاني النخلي في رمي الرمح، والثانية فهد الجنيدل في 100 متر، فيما حقق البرونزية الأولى راضي الحارثي في منافسات رمي الصولجان، والميدالية الثانية عن طريق عبدالرحمن القرشي في منافسات 100 متر.

وعقب نهاية المنافسات توج مدير المنتخب السعودي ناصر القحطاني ومسؤولو المنتخبات المشاركة الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسات.

من جهة أخرى أهدى لاعب المنتخب السعودي علي النخلي الميدالية الذهبية التي حققها اليوم للوطن الغالي، معربًا عن سعادته بما حققه مع زملائه اللاعبين في منافسات اليوم الأول، مؤكدًا أن التفكير الآن في منافسات الغد التي يتطلع مع زملائه من خلالها إلى زيادة رصيد الميداليات للمنتخب السعودي.

وأكد النخلي، أن نجاحه وزملائه في الظهور بشكل قوي ومميز خلال هذه المشاركة يعود للدعم الكبير الذي وجدوه كلاعبين من الأجهزة الإدارية والفنية، وأثمر ذلك عن خلق مناخ حماسي بين اللاعبين، زاد من توهج وحماس الجميع لتكون المشاركة مغايرة.