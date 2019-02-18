، "تعليم جازان" ينظم ملتقى الرياضيات "رؤى وطموحات لتعليمها وتعلمها" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأحوس" : يهدف لتطوير المعلمين مهنيًا ورفع مستوى التحصيل لدى الطلاب

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة والمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس خلال الفترة من 15 – 16 / 6 / 1440 فعاليات ملتقى الرياضيات تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات " والذي ينظمه تعليم جازان ويستضيفه مكتب تعليم صامطة وذلك بقاعة المراسيم بمحافظة صامطة.

وقال "الأحوس" إن الملتقى يعد أحد البرامج التي أقرت هذا العام ضمن خطة الإدارة "عشرة على عشرة"، مضيفًا أنه يهدف للتطوير المهني والعلمي لمعلمي الرياضيات بالمنطقة مما سيُسهم في تحسين العملية التعليمية داخل حجرة الصف ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتزويد المعلمين والمعلمات بأبرز التوجهات الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات وتعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين المعلمين والمختصين وإثراء معلمي ومعلمات الرياضيات بالتقنيات الحديثة، متمنيًا للجميع التوفيق وأن يحقق الملتقى أهدافه.

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي أن الملتقى سيستعرض أكثر من 13 ورقة عمل يقدمها عددٌ من المتخصصين والمتخصصات من تعليم جازان وعددٌ من الجهات التعليمية داخل المنطقة وخارجها، وستتنوع عناوين أوراق العمل بين المادة العلمية وطرق التدريس والوسائل المساعدة في جعل العملية التعليمية داخل الصف ذات كفاءة عالية، حيث ستناقش أوراق العمل المعايير المهنية لمعلمي الرياضيات وأبرز البرمجيات في تعليمها وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمي ومعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات المرحلة الابتدائية، وعددًا من الموضوعات ذات العلاقة وبعضًا من التجارب المتميزة والمطبقة في الميدان، مقدمًا شكره للمدير العام على ثقته بإسناد استضافة الملتقى لمكتب تعليم صامطة ومرحبًا بجميع الضيوف المشاركين ومقدمي أوراق العمل.