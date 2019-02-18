، بلدية وسط حائل تصادر لحوماً ومواد غذائية فاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حررت مخالفات عن سوء حفظها بطريقة غير صحية

صادرت بلدية وسط المدينة بحائل، قبل قليل، كمية من اللحوم المُحضّرة من وقتٍ سابقٍ وفاسدة، بالإضافة لمواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وحررت البلدية مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية، من سوء حفظها وتداولها بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة عليها، على عدد من المحال التجارية، والتي تتعلق بالأغذية والصحة العامة.

وتأتي هذه الجهود من المراقبين خلال جولاتهم الميدانية، وبمتابعة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وبإشراف من رئيس بلدية وسط المدينة، الدكتور عايد الخضير.