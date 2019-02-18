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صادرت بلدية وسط المدينة بحائل، قبل قليل، كمية من اللحوم المُحضّرة من وقتٍ سابقٍ وفاسدة، بالإضافة لمواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وحررت البلدية مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية، من سوء حفظها وتداولها بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة عليها، على عدد من المحال التجارية، والتي تتعلق بالأغذية والصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود من المراقبين خلال جولاتهم الميدانية، وبمتابعة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وبإشراف من رئيس بلدية وسط المدينة، الدكتور عايد الخضير.
بلدية وسط حائل تصادر لحوماً ومواد غذائية فاسدةخالد السليمي الخليج 365 2019-02-18
صادرت بلدية وسط المدينة بحائل، قبل قليل، كمية من اللحوم المُحضّرة من وقتٍ سابقٍ وفاسدة، بالإضافة لمواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وحررت البلدية مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية، من سوء حفظها وتداولها بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة عليها، على عدد من المحال التجارية، والتي تتعلق بالأغذية والصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود من المراقبين خلال جولاتهم الميدانية، وبمتابعة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وبإشراف من رئيس بلدية وسط المدينة، الدكتور عايد الخضير.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
10:58 PM
حررت مخالفات عن سوء حفظها بطريقة غير صحية
صادرت بلدية وسط المدينة بحائل، قبل قليل، كمية من اللحوم المُحضّرة من وقتٍ سابقٍ وفاسدة، بالإضافة لمواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وحررت البلدية مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية، من سوء حفظها وتداولها بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة عليها، على عدد من المحال التجارية، والتي تتعلق بالأغذية والصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود من المراقبين خلال جولاتهم الميدانية، وبمتابعة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وبإشراف من رئيس بلدية وسط المدينة، الدكتور عايد الخضير.
، بلدية وسط حائل تصادر لحوماً ومواد غذائية فاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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