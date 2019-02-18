محمد بن مسعود - الدمام - ‏ استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد مطلق العصيمي اليوم مجموعة من أبناء مؤسسة كافل للأيتام بمكة المكرمة. يأتي ذلك في إطار الأنشطة والبرامج التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة مع المؤسسات الاجتماعية في دعم الجهود المباركة والتواصل مع أبنائنا الأيتام والقيام بالواجب تجاههم بالرعاية والعناية و التوجيه. Advertisements "أبناء كافل " في ضيافة شرطة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 ‏ استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد مطلق العصيمي اليوم مجموعة من أبناء مؤسسة كافل للأيتام بمكة المكرمة. يأتي ذلك في إطار الأنشطة والبرامج التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة مع المؤسسات الاجتماعية في دعم الجهود المباركة والتواصل مع أبنائنا الأيتام والقيام بالواجب تجاههم بالرعاية والعناية و التوجيه. 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 10:57 PM ‏ استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد مطلق العصيمي اليوم مجموعة من أبناء مؤسسة كافل للأيتام بمكة المكرمة. يأتي ذلك في إطار الأنشطة والبرامج التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة مع المؤسسات الاجتماعية في دعم الجهود المباركة والتواصل مع أبنائنا الأيتام والقيام بالواجب تجاههم بالرعاية والعناية و التوجيه. ، "أبناء كافل " في ضيافة شرطة العاصمة المقدسة ،

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