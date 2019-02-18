شاهد.. رئيس الوزراء الباكستاني يصطحب ولي العهد في عربة تجرُّها الخيول في جولة بإسلام آباد

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اصطحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولة بإسلام آباد بواسطة عربة تجرها الخيول.
ونشرت وزارة الخارجية على حسابها الرسمي في “تويتر”، صورا أظهرت الأمير محمد بن سلمان يجلس في عربة تجرها الخيول وبجانبه عمران خان خلال توجّهه إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.
وأبانت الصور الحرس الرسمي الباكستاني بزيه الأحمر وهو يحيط العربة من كل جانب، بجانب الحرس الشخصي للأمير محمد بن سلمان الذي كان يتقدم العربة، فيما يلوّح ولي العهد للمواطنين الباكستانيين الذين اصطفوا لتحيته على الطريق.
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