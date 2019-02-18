بعد توجيه ولي العهد بمركز صحي باسم “فرمان خان” .. هل تتذكّر ما فعله ؟ .. إليك القصة



أضحى الشهيد الباكستاني، فرمان علي خان، حديث الصحف الباكستانية والعربية والعالمية، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء مركز صحي باسمه في إقليم خيبر بختونخواه؛ الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.

يذكر أن فرمان علي خان شرطوط من مواليد مايو 1977، وهو باكستاني كان يقيم ويعمل بالسعودية، اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة حيث أنقذ 14 شخصاً من الموت وتوفي غرقاً بعدها وذلك يوم 7 ديسمبر 2009.

وقد أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً حينها، بإعطاء ذويه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وقد استلمه أخاه في قصر الأمير محمد بن نايف آل سعود وزير الداخلية؛ وذلك تقديراً لعمله البطولي المشرف.

وكان الشهيد فرمان، رحمه الله، قد استخدم دواليب وألواحاً خشبية لإنقاذ 14 شخصًا من الغرق، وحينما حاول إنقاذ الشخص الخامس عشر تطلب نزوله إلى الماء الذي جرفه وغرق.

كما قدمت جامعة الملك سعود منحة دراسية كاملة لشقيقه لدراسة اللغة في معهد اللغة العربية، قبل أن يلتحق بكليات الجامعة المختلفة.

ويعكس توجيه ولي العهد الأمير بن محمد بن سلمان، امتداد واهتمام سمو ولي العهد بأسرة فرمان؛ بشكل مباشر وأهالي الإقليم بشكل غير مباشر.

