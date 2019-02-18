بالفيديو.. الثلوج تكسو الجوف جمالًا

شهدت منطقة الجوف، اليوم الاثنين، تساقطًا كثيفًا للثلوج على عدد من المحافظات والمراكز شملت دومة الجندل والأضارع وصوير والعمارية وغيرها.

ووثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمناطق التي اكتست باللون الأبيض، لتبهر الناظرين بمنظرها الخلاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان، والظهر).

وتوقَّع خبراء بالطقس انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة قد يصل إلى ما دون الصفر في تبوك، مع تساقط للثلج على جبل اللوز.

حيث توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة بين 4 و8 درجات، على معظم المناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ من غد الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل، وسيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما هي عليه اليوم الاثنين.

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وأضاف خبير الأرصاد أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقتي الرياض ونجران، ناصحًا مَن لديه مناسبة غدًا الثلاثاء بأن يحتاط لذلك.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد تركي الجمعان، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر؛ موجة باردة تعد من أقوى الموجات خلال شتاء هذا العام، وربما تنبئ بانصراف هذا الشتاء، تتأثر بها مناطق الشمال: حائل والقصيم والمدينة والحدود الشمالية، وبدرجة أقل مناطق الرياض ومكة والشرقية.

وتابع الجمعان قائلًا إن الموجة الباردة تبدأ في التعمق اليوم الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، متوقعًا أن تكون ذروتها غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن مناطق حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف، ستكون تحت تأثير هذه الموجة؛ حيث ستُسجِّل هذه المناطق درجات دون الصفر المئوي.

وأضاف أن تكوُّن الصقيع على هذه المناطق أمر وارد نتيجة تعمُّق الموجة الباردة، موضحًا أن مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والمدينة المنورة، تتأثر بهذه الموجة الباردة بدرجة أقل، مع انخفاض في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن تساقط الثلوج وارد بشدة، خاصةً مرتفعات جبال اللوز وعلقان في منطقة تبوك خلال تأثير هذه الموجة الباردة.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه تنبيهًا إلى استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على 6 مناطق بالمملكة.