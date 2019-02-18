«صحة جدة» تكشف حقيقة إلزام المستشفيات الأهلية بكشف الوجه للمراجعات

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبر إدارة التواصل والعلاقات العامة، إصدارها أي تعميم أو توجيه للمستشفيات الخاصة بشأن منع استقبال مَن يحملن سجل الأسرة أو إلزامهن بكشف الوجه للتحقق من هويتهن.

جاء ذلك بعد ادعاء عدد من موظفي المستشفيات الأهلية بجدة، وجود تعميم من وزارة الصحة بشأن منع مراجعات المستشفيات الخاصة من استقبال مَن يحملن سجل الأسرة وإلزامهن بكشف الوجه وذلك بزعم التحقق من هويتهن.

وأضافت مصادر بصحة جدة لـ«عاجل»، أن إجراءات التأكد من شخصية الزائرين للمستشفيات التي يلتزم المراجعون بها، تتضمن إبراز الهوية الوطنية أو دفتر العائلة؛ بحيث يتم الاطلاع على البيانات المدونة بها وإعادتها لصاحبها ولا يسمح بتصويرها حسب التعليمات المعمول بها.

وأكدت المصادر، أن وزارة الصحة وضعت خدمة بلاغات ٩٧٣؛ لاستقبال ورصد بلاغات المستفيدين من خدماتها ورصد الملاحظات والشكاوى على الخدمات الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، والعمل على إنجازها في أقرب وقت وأي مكان في أنحاء المملكة ومتابعتها.

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وأهابت صحة جدة بالمستفيدين من خدماتها، سواء بمرافقها الصحية الحكومية أو في القطاعات الخاصة، أن يتواصلوا مع خدمة البلاغات 973 لتلافي أي قصور وخدمة المستفيدين على وجه السرعة وبالشكل المطلوب.

ويهدف برنامج التحول الوطني، من بين استراتيجياته، إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، وذلك بالعمل على إعادة هيكلة للقطاع الصحي ليكون نظامًا فعالًا يحقق تطلعات المواطنين، فضلًا عن الوقاية من الأمراض بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات؛ عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى، يمكنها تقديم الخدمات التي تحقق مطالب البرنامج بشكل أفضل.

ويتضمن البرنامج في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، والتي تقوم على توسيع الطاقة الاستيعابية بمختلف المستشفيات بالمملكة، فضلًا عن التوزيع الجغرافي المناسب للخدمات، مع العمل على دعم استجابة النظام الصحي لاحتياجات والتوقعات الصحية للمجتمع السعودي وتعزيز التغطية الصحية الآمنة ذات الفاعلية المطلوبة وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية والتطعيم، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية وطريقة التعامل معها، وذلك من خلال عدة مبادرات فرعية بالبرنامج.