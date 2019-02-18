غيوم وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، والجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ستنشط على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الاثنين- انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل؛ وذلك على معظم المناطق.

وأشار الحصيني إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما هي عليه اليوم الاثنين، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقة الرياض ونجران، ناصحًا من لديه مناسبة غدًا الثلاثاء أن يحتاط لذلك.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، وجه اليوم الاثنين، تنبيهًا إلى استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.

ودرجة الحرارة على بعض مدن المملكة، الثلاثاء، كالتالي: