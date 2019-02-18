أشواق القحطاني.. أول امرأة تُعيَّن في منصب قيادي بأمانة عسير

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتعيين أشواق بنت حسين القحطاني مديرةً للتدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير.

ويُعَد هذا المنصب هو الأول الذي تشغله امرأة في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها؛ وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن القرار يأتي انطلاقًا من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤية المملكة 2030، بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.

وتابع قائلًا إنه تقرَّر تعيين أشواق القحطاني، التي تحمل درجة الماجستير، في منصب مدير التدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير، كما تم تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة كافة الجوانب التدريبية والتطويرية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.