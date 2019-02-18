الزكاة والدخل تضبط سبع مخالفات في معارض السيارات بالرياض

ضَبَطت فرق الرقابة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، سبع مخالفات في 45 زيارة أجرتها لمعارض السيارات في الرياض.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم التشديد على أصحاب معارض السيارات بضرورة عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، كما قامت بتدقيق استخدام نماذج الفواتير الضريبية، طبقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يحدد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة المبينة في الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون ‏الخليجي.

وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بمواصلة التوعية بشأن أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن التبليغ عن المنشآت المخالفة عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

وبدأ في 15 فبراير الجاري، تطبيق تعليمات «تسعير المعاملات»، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول؛ لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting).

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وتتضمن تعليمات تسعير المعاملات 26 مادة موزعة على 12 فصلًا، توضِّح المبادئ الأساسية لتسعير المعاملات، بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل الطرق المعتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد في التعاملات البينية.

كما تنص التعليمات على الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وبيان يوضِّح الأشخاص التابعين للمكلف أو المرتبطين به وأعمالهم الدولية، والسجلات والوثائق التي يجب الاحتفاظ بها، بما فيها الملف المحلي والملف الرئيس، والتقرير الخاص بكل دولة، إضافةً إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة.

ووفقًا لتعليمات تسعير المعاملات، يكون المكلفون والأشخاص المعنيون مُلزَمين بتقديم معلومات ومستندات خاصة بتسعير المعاملات إلى الهيئة، خلال المدد الزمنية المحددة في التعليمات، على أن يُمْنَح الأشخاص المُلزمون، خلال عام 2019م، مهلة إضافية مدتها 60 يومًا لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بالملف المحلي والملف الرئيس، والتي يكون المكلفون والأشخاص المعنيون مُلزمين بتقديمها خلال العام الجاري.

وأخذت الهيئة في الاعتبار، أفضل وأنسب الممارسات الضريبية الدولية المتبعة عند إعداد واعتماد تعليمات تسعير المعاملات؛ رغبةً منها في تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافة إلى خلق جو استثماري أفضل.