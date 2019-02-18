السعودية اليوم / المغرب ومنظمة "اليونسكو" يوقعان إعلانًا مشتركًا في مجال الحق في الحصول على المعلومات



الرباط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 18 فبراير 2019 م واس

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم بالرباط، إعلانًا مشتركًا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

ويندرج الاتفاق، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة الفنية وتبادل خبرات "اليونسكو"، في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، كما يهدف إلى دعم ومواكبة القطاعات العمومية المغربية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.

وتسعى "اليونسكو" من خلال برنامجها "المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.

// انتهى //

22:53ت م

0332



الرباط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 18 فبراير 2019 م واسوقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم بالرباط، إعلانًا مشتركًا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج الاتفاق، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة الفنية وتبادل خبرات "اليونسكو"، في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، كما يهدف إلى دعم ومواكبة القطاعات العمومية المغربية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.وتسعى "اليونسكو" من خلال برنامجها "المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.// انتهى //22:53ت م0332

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