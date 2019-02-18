السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الكاميرون يلتقي الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية



ياوندي 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في مكتبه بالسفارة اليوم، الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وذلك على هامش زيارة فضيلته للكاميرون لرعاية افتتاح توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة ياوندي، وحفل افتتاح وتوزيع الهدايا لمسابقة القرآن الكريم الدولية، بمشاركة متسابقين من ثلاث دول إلى جانب البلد المضيف، وافتتاح جامع مروا الكبير، على نفقة المملكة.

حضر اللقاء مدير مركز خادم الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، ومدير مكتب الوكيل المساعد البراق بن عبدالله الأمير.

// انتهى //

21:38ت م

0312



ياوندي 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في مكتبه بالسفارة اليوم، الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وذلك على هامش زيارة فضيلته للكاميرون لرعاية افتتاح توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة ياوندي، وحفل افتتاح وتوزيع الهدايا لمسابقة القرآن الكريم الدولية، بمشاركة متسابقين من ثلاث دول إلى جانب البلد المضيف، وافتتاح جامع مروا الكبير، على نفقة المملكة.حضر اللقاء مدير مركز خادم الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، ومدير مكتب الوكيل المساعد البراق بن عبدالله الأمير.// انتهى //21:38ت م0312

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