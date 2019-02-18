شكرا لقرائتكم عمران خان لـ الأمير محمد بن سلمان: وصفك سفيرًا لباكستان لدى المملكة فخر ونتطلع إلى زيارة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قال دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان: إن وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نفسه سفيرًا لباكستان في المملكة يُعد مصدر فخر لكل باكستاني.

وأوضح دولته أن هذه العبارة من سمو ولي العهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب الباكستاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده دولة رئيس الوزراء الباكستاني مع سمو ولي العهد في قاعدة “نور خان” الجوية قبيل مغادرة سموه باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين.

وعبر دولة رئيس الوزراء الباكستاني، عن إعجابه بشخصية سمو ولي العهد الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، مؤكدًا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تشهد تطورًا ونموًّا سريعًا، وأن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة سمو ولي العهد ستسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

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وأشار دولته إلى أن جمهورية باكستان الإسلامية تتطلع إلى زيارة سمو ولي العهد مرة أخرى.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن جمهورية باكستان الإسلامية دولة مهمة، وإنه واثق من مستقبلها الزاهر، فباكستان لديها طاقات وفرص هائلة، واعتقد بأن باكستان ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم مع حلول عام (2030)، ولا يخفى أن الصين ستكون أكبر اقتصاد عالمي في عام 2030، والهند ستكون ثالث اقتصاد عالمي، ولا شك أن باكستان ستستفيد من جيرانها مع وجود القيادة الناجحة في باكستان القادرة على وضع باكستان على المسار الصحيح.

ولفت سموه إلى أن باكستان حققت نموًّا اقتصاديًّا بنسبة (5%) في عام 2018، وهذا يدل على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بسهولة في المستقبل، بفضل قدراتها وجهود شعبها مع وجود حلفاء أقوياء.

وأكد سمو ولي العهد أن باكستان تسير على طريق التنمية والازدهار بقيادة دولة رئيس الوزراء عمران خان، وأنه واثق من أن التعاون القائم البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.



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