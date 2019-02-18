طريقة تعديل البيانات في الخدمة المدنية عبر الموقع الالكتوني لوزارة الخدمة المدنية السعودية

طريقة تعديل البيانات في الخدمة المدنية من أكثر ما يهم المواطنين السعوديين، وزارة الخدمة المدنية تعمل جاهدة لتوفير أهم الخدمات للمواطنين مثل خدمات التوظيف والتعليم في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع وزارة الخدمة المدنية يمكن للمواطن معرفة آليات استخدام الخدمات المختلفة التي تقدمها المنصة كما يمكن تغيير البيانات وتعديلها من خلال رابط الوزارة، وحول طريقة تعديل البيانات في الخدمة المدنية موضوعنا اليوم.

رؤية ورسالة وزارة الخدمة المدنية

تمتلك الوزارة رؤية حديثة للعمل والتطوير وتهدف إلى تطوير الأداء والارتقاء بمستوى عمل الموظفين مما يعود بالنفع على جميع جهات المملكة، وتعمل الوزارة وفق سياسات تتسم بالشفافية والنزاهة مما يضمن تكافؤ الفرص عند التعيين والتوظيف وتوفير أكبر قدر من الخدمات للمواطن، وتقوم الوزارة بتوضيح كافة ما تتوصل إليه من معلومات للأفراد والمؤسسات أي أنها تتبع منهج الشفافية في التعامل كما أنها تتبنى فكر التعاون والتكافل.

خدمات وزارة الخدمة المدنية

تقدم وزارة الخدمة المدنية الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين ويمكنكم التعرف عليها من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة، ومن أهم هذه الخدمات:

• خدمة ساعد وهو نظام يساعد المتقدمين للوظائف في الحصول على وظيفة مناسبة ويتم إدخال بعض البيانات مثل الاسم والدرجة العلمية.

• خدمة توثيق ومن خلالها يمكن توثيق التعاملات التي تتم بين الجهات الحكومية والمواطنين بشكل إلكتروني سهل وسريع.

• خدمة رصد وقوعات التعليم وهي خدمة خاصة بالمعلمين والمعلمات ومن خلالها يتم التدقيق في بياناتهم.

طريقة تعديل البيانات في الخدمة المدنية

من خلال موقع الوزارة يمكن للمواطن تغيير كافة البيانات حسب التطورات الحديثة واليكم الخطوات بالتفصيل:

قم بالذهاب إلي تعديل البيانات عبر الضغط عليها.

حيث يتم الدخول برقم الهوية، من شريط المهام الخاص بالصفحة.

نختار تعديل أو تحديث لفتح نافذة البيانات وإمكانية التغيير وبعد الانتهاء اضغط تم أو حفظ للبيانات.

جميع التعاملات تتم من خلال الموقع الإلكتروني ولذلك تكون أكثر دقة وبطريقة أسهل ودون القيام بالكثير من الإجراءات.

إن كان لديكم اي استفسارات حول طريقة تعديل البيانات في الخدمة المدنية يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.