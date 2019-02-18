طاقات للتوظيف طريقة التسجيل بالتفصيل | TAQAT

طاقات من أكثر الأمور التي يبحث عنها راغبي التوظيف في المملكة العربية السعودية، البحث عن وظيفة مناسبة أمر يشغل تفكير جميع الشباب ولذلك أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية برنامج إلكتروني لتقديم طلبات التوظيف والحصول على عمل مناسب، ويعتبر برنامج طاقات هو البوابة الوطنية للعمل ومن خلاله يمكن التعرف على الأماكن الشاغرة واكتساب الخبرات كما يوفر دورات تدريبية للشباب لرفع الكفاءة وإتاحة فرص العمل.

برنامج دعم التوظيف

توفر خدمة طاقات الكثير من فرص العمل للخريجين من جميع التخصصات وتقدم برامج دعم للشباب لرفع الكفاءة والمهارات، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة المتقدم للحصول على فرص أفضل في سوق العمل ويقدم منحة للتوظيف النوعي على شكل نسبة محددة لراتب الموظف تقل بالتدريج كل عام، ويهتم البرنامج بتوظيف الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والإناث والتوظيف في القرى الصغيرة ولذلك يرفع نسبة الدعم للمنشأة بشكل محدد.

تحديث برنامج طاقات

يتم تحديث برنامج طاقات بشكل يومي لتقديم أفضل خدمة وتوفير أفضل فرص عمل ووظائف ويعرض البرنامج أهم الإعلانات الوظيفية، ويمكن الدخول إلى البرنامج في أي وقت وملء البيانات المطلوبة للحصول على الوظيفة المناسبة وفق المؤهل الخاص بك ويمكن الاختيار بين أكثر من وظيفة، ويجب السعي للبحث عن وظيفة في أكثر من اتجاه واستخدام المواقع الإلكترونية للحصول على أفضل الفرص التي تناسبك.

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التسجيل في برنامج طاقات

التسجيل في طاقات

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قم بادخال الاسم والرقم السري وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل.

الدورات التدريبية الإلكترونية

من أهم مميزات برنامج طاقات للتوظيف هي خاصية التدريب حيث يوفر البرنامج دورات تدريبية إلكترونية لكافة المجالات، ومن خلال موقع البرنامج يمكن الحصول على الدورات المناسبة لك فهناك الكثير من الدورات التخصصية كما أن الشهادة معتمدة ويمكن الحصول على وظيفة بكل سهولة، ويوضح البرنامج باستمرار أحدث المسارات التدريبية والدورات الإلكترونية المتاحة لزيادة المهارات والكفاءة والتعود على سوق العمل، يمكنكم أيضًا اختيار الدورات التدريبية المفضلة وفق أحدث التطورات وجميع الدورات مسجلة وبشهادات معتمدة وموثقة ويتم العمل بها.