عروض سوا بالتفصيل جميع باقات وعروض سوا وكيفية الاشتراك بها

عروض سوا من أكثر ما يبحث عنه جميع مشتركي شركة الإتصالات السعودية (STC) ، حيث تقدم شركة الإتصالات السعودية (STC) مجموعة متكاملة من خدمات الإتصالات التي تلبي إحتياجات العملاء بالمملكة، وتستخدم الشركة كافة المستجدات التقنية التي تساعد على ترسيخ مكانة وهوية الشركة، وقد قامت الشركة بوضع بعض الإستراتيجيات التي تساعد على تحسين مستوى موظفيها، ودراسة متطلبات العملاء الأساسية؛ لتعزيز موقف الشركة، والقيام بمسؤليتها الإجتماعية على أكمل وجه، وحول عروض سوا موضوعنا اليوم.

عروض سوا

أتاحت شركة الإتصالات السعودية بعض العروض الجديدة الخاصة بالفواتير، والمكالمات، والإنترنت، ومن هذه العروض:

عروض سوا كويك نت المفوترة

وفرت الشركة عروض مميزة على باقات الإنترنت بأسعار هائلة، وتناسب هذه الباقات الملفات الكبيرة سواء كانت مرئية أو مسموعة، وتصل سعة تحميل باقات كويك نت إلى 300 جيجا بايت.

الباقات سعر الشراء مدة الصلاحية باقة كويك نت 20 جيجا 100 ريال شهر باقة كويك نت 120 جيجا 200 ريال شهرين باقة كويك نت 350 جيجا 300 ريال ثلاثة أشهر

عروض سوا شير، سوا بوست، سوا ستار

الباقة قيمة القسيمة الحد الأدنى لقيمة الطلب طريقة الإشتراك باقة سوا شير 110 ريال 110 ريال أرسل 7110 الى 900 باقة سوا بوست 160 ريال 160 ريال أرسل 7160 الى 900 باقة سوا ستار 220 ريال 220 ريال أرسل 7220 إلى 900

عروض باقات سوا

الباقات الخدمات سوا 15 سوا يوم سوا لايك سوا شير السعر 15 ريال 10 ريال 65 ريال 110 ريال المكالمات 400 دقيقة + 400 رسالة داخل الشبكة 200 دقيقة + 200 رسالة نصية داخل الشبكة 500 دقيقة داخل الشبكة لا محدودة داخل الشبكة Advertisements شبكات التواصل الإجتماعي – – 4 جيجا بايت 9 جيجا بايت الإنترنت 400 ميجا بايت 200 ميجا بايت 2 جيجا بايت 5 جيجا بايت الواي فاي – – 2 جيجا بايت 5 جيجا بايت الصلاحية يوم واحد يوم واحد 4 أسابيع 4 أسابيع طريقة الإشتراك من رقم سوا أرسل 7015 إلى 900 أرسل 8111 إلى 900 أرسل 7065 إلى 900 أرسل 7110 إلى 900 طريقة إهداء الباقة من رقم فوتر – – أرسل 77065 ثم (مسافة) رقم سوا إلى 900 أرسل 77110 ثم (مسافة) رقم سوا إلى 900

معلومات هامة عن عروض وباقات سوا

تتجدد جميع الباقات تلقائياً ما عدا باقات سوا يوم، وسوا 15.

يمكن إلغاء الإشتراك في باقات سوا أو خاصية التجديد التلقائي من خلال تطبيق MySTC أو خدماتي، أو إرسال 7009 إلى 900.

للإستعلام عن المتبقي من الباقة، قم بإرسال 8888 إلى 900.

للإستعلام عن باقات سوا، وكيفية إضافة الباقة من رقم مفوتر إلى رقم سوا، قم بإرسال 80000 إلى 900.

لإلغاء التجديد التلقائي للإشتراك بباقة سوا من رقم مفوتر، قم بإرسال 77009(مسافة) رقم سوا إلى 900.

خدمات سوا الشهرية

تتيح سوا مجموعة من الخدمات الشهرية لجميع عملائها مثل:

خدمة إتصل بي بلس، خدمة المحتوى بشريحة الجوال.

خدمة التحكم بالرسائل الدعائية، خدمة صدى.

خدمة الرسائل متعددة الوسائط الـmms.

خدمة إتصل بي، خدمة 3G الجيل الثالث.

خدمة الإتصال المرئي، خدمة البلاك بيري.

خدمة الرسائل القصيرة sms، خدمة الرسائل الصوتية.

إن كان لديكم أي استفسارات حول عروض سوا يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.