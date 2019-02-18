الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة بالسجل المدني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي أصبح شاغلا العديد من المستفيدين، حيث أنهم بحاجه إلى معرفة الطريقة الصحيحة للاستفسار عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، ولذلك كان علينا أن نساعد المستفيدين في المملكة عبر موقعنا نجوم مصرية، فقد أرفقنا رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بكل سهولة أسفل هذا المقال.

طريقه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

وبعد عدة حالات من قطع المساعدة المقدمة من الضمان الاجتماعي، أصبح من المهم بالنسبة لهم إجراء مراجعة لمعرفه سبب انقطاعها، لهذا أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الضمان الاجتماعي لتحديد أسباب قطع المعونة، ما سنشرحه لكم أدناه.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ومعرفة سبب قطع المعونة

نقوم بالدخول إلي رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقوم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية من أعلي القائمة ثم نختار منها، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، نقوم بكتابة رقم السجل المدني والرموز المرئية أمامنا في المربع، والنقر علي كلمة عرض، وستظهر البيانات التي علينا القيام باستكمالها فيظهر حالة الطلب واستكمال التسجيل، في حين أكدت وزارة العمل أن نظام الضمان الاجتماعي يسير وفقا لنظامها الخاص، فهي التي تقرر من يستحق المساعدة المقطوعة.