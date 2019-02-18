تكافل الراجحي طريقة التسجيل بالتفصيل

تكافل الراجحي هو أحد أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، هل تمتلك سيارة خاصة؟ هل تتعرض للمخاطر أثناء القيادة؟ هل تفكر في تأمين سيارتك؟ تكافل الراجحي هي شركة تأمين تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتؤدي دور هام في تأمين المركبات السعودية الخاصة بالرجال والنساء، ويدعم الشركة مجموعة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات العريقة وتهتم بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وحول تكافل الراجحي موضوعنا اليوم.

رؤية تكافل الراجحي

شركة تكافل الراجحي توفر جميع خدمات تأمين المركبات والسيارات بجميع الأنواع وتتبع الشريعة الإسلامية في جميع التعاملات، وتسعى الشركة دائمًا لتقديم أهم الخدمات بشكل سهل وميسر كما تعمل الشركة وفق مبادئ العدالة والالتزام بالأخلاق، يمكنكم التعرف على خدمات التأمين التي تقدمها الشركة من خلال فريق العمل المحترف حيث نستعين بمجموعة مميزة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة.

الراجحي للتأمين التعاوني

تعد شركة تكافل الراجحي من الشركات العريقة والتي يستفيد منها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وقد تأسست عام 2008، وتوفر الشركة العديد من خدمات تأمين المركبات والسيارات والممتلكات وكذلك الشحن البري والبحري، وتتبع الشركة نظام التكافل حيث يدفع العملاء مبالغ مالية معينة للتأمين لتعود عليهم بالنفع في حالة حدوث مخاطر للمركبات وقد أكد الكثير من العملاء مدى اهتمام الشركة وتقديمها أفضل خدمة.

التسجيل في تكافل الراجحي

عملاء تكافل الراجحي هم محور اهتمامنا، ولذلك نسعى لتوفير أفضل خدمة تأمين وفق قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للجميع التسجيل في تكافل الراجحي عن طريق الموقع الرسمي وإتباع الخطوات التالية للتسجيل:

فتح المتصفح الخاص بك وإدخال موقع تكافل الراجحي.

اختيار الوثيقة التي يريدها العميل من بين أكثر من فئة منها وثيقة تأمين المركبات أو التأمين الصحي أو تأمين السفر.

ملء الاستمارة بشكل كامل مع إدخال رقم الهوية واختيار المؤمن له سواء كان فرد أو شركة.

يجب التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على تحميل للحصول على رقم الوثيقة الخاصة بك.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول تكافل الراجحي وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.