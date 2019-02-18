وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود

توفى مساء اليوم الاثنين الموافق 18 فبراير 2019 الأمير عبد الله بن فيصل بين تركي بن عبد العزيز آل سعود، وقد نعى الديوان الملكي السعودي الأمير وقد حدد فى بيان رمسي مكان وتوقيت الصلاة عليه، وقد توفى الأمير عبد الله بن فيصل عن عمر يناهز 63 عاماً، وقد أعلن أمراء الأسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية نعي الأمير الراحل، والأمير عبد الله هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً رسمياً جاء فيه “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلي عليه – إن شاء الله – يوم غدِ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440 هجرية الموافق 19 فبراير 2019 بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركي بن عبد الله فى مدينة الرياض، وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وغنا إليه راجعون”.

والأمير عبد الله بن فيصل رحمة الله عليه ولد بالقرب من طريف فى منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وقد ترأس الأمير عبد الله نادي الأهلى السعودي اكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز رئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف، ووالدته الأميرة جوزاء بنت محمد بن غضبان بن تامر الوجعان من شمر، وهى لم تنجب غيره، وهو أحد أعضاء هيئة البيعة السعودية بعد وفاة أخيه الأمير تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود.