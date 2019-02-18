شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: وصف الأمير محمد بن سلمان نفسه سفيراً لباكستان في السعودية مصدر فخر لكل باكستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

قال رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إن وصف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نفسه سفيراً لباكستان في المملكة يُعد مصدر فخر لكل باكستاني.

وأوضح عمران خان أن هذه العبارة من ولي العهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب الباكستاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده رئيس الوزراء الباكستاني مع ولي العهد في قاعدة «نور خان» الجوية قبيل مغادرة الأمير محمد بن سلمان باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين.

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وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، عن إعجابه بشخصية ولي العهد الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تشهد تطوراً ونمواً سريعاً، وأن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة ولي العهد ستسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

وأشار عمران خان إلى أن جمهورية باكستان الإسلامية تتطلع إلى زيارة ولي العهد مرة أخرى.

من جانبه قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن جمهورية باكستان الإسلامية دولة مهمة، وإنه واثق من مستقبلها الزاهر، فباكستان لديها طاقات وفرص هائلة، واعتقد بأن باكستان ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم مع حلول عام (2030)، ولا يخفى أن الصين ستكون أكبر اقتصاد عالمي في عام 2030، والهند ستكون ثالث اقتصاد عالمي، ولا شك أن باكستان ستستفيد من جيرانها مع وجود القيادة الناجحة في باكستان القادرة على وضع باكستان على المسار الصحيح.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن باكستان حققت نموا ًاقتصادياً بنسبة (5%) في عام 2018، وهذا يدل على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بسهولة في المستقبل، بفضل قدراتها وجهود شعبها مع وجود حلفاء أقوياء.

وأكد ولي العهد أن باكستان تسير على طريق التنمية والازدهار بقيادة رئيس الوزراء عمران خان، وأنه واثق من أن التعاون القائم بين البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.