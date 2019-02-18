شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يرعى اجتماع الطاولة المستديرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان، اجتماع الطاولة المستديرة الأول لعام 2019 بعنوان «تطوير قيادات المستقبل»، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة ممثلاً بمركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية، بعد غدٍ (الأربعاء) في منتجع درة الرياض.

وثمَّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، للوزير الحمدان رعايته للاجتماع، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتمكين القيادات الإدارية، وبالأخص إعداد وتطوير قادة المستقبل، حيث ركَزت الكثير من برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ على أهمية إعداد الجيل القادم من القيادات، وإشراك المواهب الجديدة ليكونوا قادرين على صنع التغيير الذي تطمح له قيادتنا الرشيدة.

وأشار القحطاني إلى أن الاجتماع يستضيف أصحاب نواب ومساعدي الوزراء، ومدراء الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ووكلاء الوزارات والقيادات العسكرية.

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من جهته، أوضح مدير عام مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح السليمي، أن تطوير قيادات المستقبل يُعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق، حرص مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية - الذي أُنشئ بقرار مجلس الوزراء الموقر- على تنظيم هذا الاجتماع.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع يهدف إلى إبراز أهمية تطوير قيادات المستقبل للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتضمن عرضاً ومناقشة أحدث المفاهيم والأساليب التي تسهم في بناء قيادات المستقبل، وإيضاح أهمية الدور التوجيهي للقائد.

وسيُقدِّم الاجتماع الخبير العالمي الدكتور مارشال جولد سميث، المتخصص في مجال القيادة والمصنف عالمياً بأنه الأول في مجال التوجيه القيادي.

كما أكد السليمي أن مركز إعداد وتطوير القيادات الادارية، وبدعم وتوجيه وزير الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، يُنظم اجتماع الطاولة المستديرة لهذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته الاجتماعات السابقة، والذي يأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي يتبناها المركز لدعم القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية، وإطلاعهم على المستجدات والمتغيرات الحديثة في الفكر القيادي المعاصر وما تتطلبه رؤية المملكة 2030.