شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد لباكستان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن باكستان دولة إسلامية رائدة لها دور محوري في المنطقة.

وقال في تغريدة بـ«تويتر» اليوم (الاثنين): «زيارة ولي العهد للشقيقة باكستان تثبت عمق وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأتي لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع، تأكيداً على أهمية دور باكستان والعلاقة الخاصة بين شعب المملكة والشعب الباكستاني الشقيق».