ولي العهد يعتبر نفسه سفير باكستان في المملكة.. وعمر خان يعدها مصدر فخر لكل مواطن في بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، إن وصف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، نفسه سفيرا لباكستان في المملكة يعد مصدر فخر لكل باكستاني.

وأوضح أن هذه العبارة من ولي العهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب الباكستاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده دولة رئيس الوزراء الباكستاني مع ولي العهد في قاعدة "نور خان" الجوية قبيل مغادرته باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين.

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وعبر دولة رئيس الوزراء الباكستاني عن إعجابه بشخصية ولي العهد الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، مؤكدا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تشهد تطورا ونموا سريعا، وأن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة ستسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن جمهورية باكستان الإسلامية تتطلع إلى زيارة ولي العهد مرة أخرى.

من جانبه قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن جمهورية باكستان الإسلامية دولة مهمة، وإنه واثق من مستقبلها الزاهر، فباكستان لديها طاقات وفرص هائلة، وأعتقد أن باكستان ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم مع حلول عام (2030)، ولا يخفى أن الصين ستكون أكبر اقتصاد عالمي في عام 2030، والهند ستكون ثالث اقتصاد عالمي، ولا شك أن باكستان ستستفيد من جيرانها مع وجود القيادة الناجحة في باكستان القادرة على وضع باكستان على المسار الصحيح.

ولفت إلى أن باكستان حققت نموا اقتصاديا بنسبة (5%) في عام 2018، وهذا يدل على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بسهولة في المستقبل، بفضل قدراتها وجهود شعبها مع وجود حلفاء أقوياء.

وأكد ولي العهد أن باكستان تسير على طريق التنمية والازدهار بقيادة دولة رئيس الوزراء عمران خان، وأنه واثق من أن التعاون القائم بين البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.