دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي «الأول» آل سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود، وأنه سيُصلَّى عليه يوم غدٍ الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله –تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14/6/1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».