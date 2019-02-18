رد قوي من الجبير على إيران بعد الاتهامات التي وجهتها لـ باكستان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عمق العلاقات السعودية الباكستانية على مدى 70 عاماً، وترتبطان بمصالح استراتيجية مشتركة. وأكد “الجبير” أن المملكة وباكستان تواجهان عدة تحديات، ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح بحسب “واس” ، أن الإرهاب هو العدو المشترك، وأن باكستان والمملكة وأمريكا تعمل سوياً لمكافحة ذلك الخطر، مشيراً إلى أن إيران هي “ملاذ الإرهابيين”، وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب”.

وتابع الجبير: المملكة تعمل مع باكستان؛ بهدف التوصل إلى تسوية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وترغب في حل سلمي بشأن الأزمة الأفغانية.

وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استغرابه لتوجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخراً.

وقال “الجبير”: الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله، ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكفّ عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة.

وأضاف: مثل هذه الاتهامات مستغربة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب، وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا، وتؤوي إرهابيي تنظيم “القاعدة” على أراضيها.

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