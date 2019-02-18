الشورى يطالب مجدداً بسرعة احتساب سنوات الخدمة للمعلمات البديلات ومحو الأمية لغرض التقاعد

جدّد مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، طلبه من وزارة الخدمة المدنية سرعة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، ممن سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد.

وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها القادم إنجازات خطة مكافحة البطالة، وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي، وإنجازات مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الوزارة في مشروعيها “تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية”، خاصة المناصب القيادية العليا، المطروحين ببرنامجها للتحول الوطني 2020.

كما طالب المجلس الوزارة إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين، وشدّد “الشورى” على تضمين التقرير برنامجاً تنفيذياً لأولويات الوزارة ونتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.