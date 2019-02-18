وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

أعلن عدد من الأمراء، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي عن عمر 63 عاماً. وشارك عدد كبير من الأمراء، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبدالله.
والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله – ، وترأس نادي الأهلي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.
ونعى الأمير “خالد آل سعود ” عبر حسابه على تويتر قائلا : لى جنة الخُلد – برحمة أرحم الراحمين – يا أمير ” الهيبة والتواضع والطيبة ” ، ووالله إننا على فراقك لمحزنون ..
اللهم تغمد والدنا المحبوب ” الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ” بواسع رحمتك وعفوك ومغفرتك ، وأسكنه فسيح جناتك.
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