بالصور: تفاصيل 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات بالمليارات وقعها الفالح مع باكستان

وقّع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مذكرات تفاهم مع الجانب الباكستاني، ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان الإسلامية.

وفي هذا الإطار، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة في مجالات الطاقة والتعدين مع الجانب الباكستاني، التي تأتي ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منها مشروع مذكرة تفاهم بقيمة 22.5 مليار ريال، للاستثمار في قطاع التعدين؛ بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في قطاع الثروة المعدنية والاستثمار في مشاريع التعدين في باكستان، للمستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم شركة معادن، ومشروع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 7.5 مليار ريال؛ بهدف تسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد من المستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم الشركة العالمية لمشاريع المياه والكهرباء (أكوا باور).

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الباكستاني، للاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بقيمة 37.5 مليار ريال؛ بهدف تعزيز فرص الاستثمار في أسواق الطاقة والبتروكيماويات الباكستانية عن طريق الاستفادة من الزيت الخام العربي السعودي.

كما تم توقيع مشروع اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهرياً وتجدد سنوياً لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف تأمين إمدادات الوقود لباكستان، وتشمل الزيت الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال LNG عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في باكستان، بمبلغ يقدر بنحو مليار ومائتي مليون ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية.