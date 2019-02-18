الجوازات: لا يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات لإصدار أو تجديد جواز سفر التابع

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات المرورية لإصدار تجديد جواز السفر لأحد التابعين. وأضافت الجوازات، أن خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية شرط ضروري لإصدار أو تجديد جواز السفر له.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية لا تعيق استكمال إجراءات السفر للمواطنين خارج المملكة.

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