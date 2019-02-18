«حساب المواطن» يعلن مواعيد التحقق من الآيبان البنكي المُضاف قبل 10 فبراير وبعده

أعلن برنامج حساب المواطن مواعيد التحقق من الآيبان البنكي للمستفيدين الذين سجَّلوا قبل يوم 10 فبراير الجاري، وللذين سجَّلوا بعده.

وتلقى البرنامج تغريدة عبر حسابه الرسمي «خدمة العملاء» على موقع تويتر، جاء فيها: «سجلت قبل عشرة أيام وأدخلت حسابًا قديمًا لي، وتظهر لي عبارة (جارٍ التحقق من الحساب السابق)».

وردَّ حساب المواطن بأنه إذا أضاف المستفيد الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 فبراير سيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر مارس، وستصله رسالة نصية عند تمام التحقق منه.

أما إذا أضاف المستفيد الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، فقد أكد برنامج حساب المواطن، أنه سيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر «أبريل»، وستصل رسالة نصية إليه بذلك.

ودشَّنت المملكة العربية السعودية، في يناير من عام 2017، برنامج حساب المواطن لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، ولدعم بعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط دعمًا جزئيًّا، عن طريق إعادة توجيه مخصَّصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

ويتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الدخل المتوسط، وأصحاب الدخل فوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج جزئيًّا، فيما يصل الاستحقاق إلى راتب 20159 ريالًا، على أن تدفع الدولة مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهريًّا (الدخل من 0 - 11999 ريال شهريًّا).

- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ1000 ريال شهريًّا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًّا).

- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًّا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًّا).

وأعلن برنامج حساب المواطن، أنَّ من أهم شروط التسجيل، تقسيم الشرائح وفق 5 فئات؛ هي:

الفئة الأولى- مَن رواتبهم مِن صفر حتى 8699 ريالًا سعوديًّا.

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الفئة الثانية- مَن رواتبهم مِن 8700 إلى 11999 ريالًا سعوديًّا.

الفئة الثالثة- مَن رواتبهم مِن 12000 إلى 15299 ريالًا سعوديًّا.

الفئة الرابعة- مَن رواتبهم مِن 15300 إلى 20159 ريالًا سعوديًّا.

الفئة الخامسة- لا يستحقون الدعم، وهم مَن رواتبهم فوق 20160.

وحدَّد البرنامج متطلبات التسجيل فيما يلي:

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.

- معلومات عن العمل وعن الراتب.

- معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وُجِد.

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) الذي ينبغي أن يكون نشطًا.

- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص.

- يجب ألا يتجاوز الراتب 20 ألف ريال.