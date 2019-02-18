ولي العهد يغادر باكستان عقب زيارة رسمية

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، مساء اليوم الاثنين، العاصمة إسلام أباد، عقب زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، رئيسُ وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول قمر جاويد باجوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر إلى الرئيس عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان، إثر مغادرته البلاد، فيما يلي نصُّها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري تقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وأضاف ولي العهد، في برقية الشكر: «فخامة الرئيس، لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم مصلحة البلدين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم».

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وتابع ولي العهد في برقيته: «متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر إلى عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، إثر مغادرته البلاد، فيما يلي نصها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وتابع ولي العهد في برقية الشكر: «لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم، متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافةً، التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف ولي العهد في برقيته: «متمنيًا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».

وكان ولي العهد قد وصل أمس الأحد، إلى إسلام أباد، في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية