موجة باردة حتى الخميس.. ودرجات الحرارة تحت الصفر في 4 مناطق

توقَّع خبراء في الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة قد يصل إلى ما دون الصفر في تبوك، مع تساقط للثلج على جبل اللوز.

حيث توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة بين 4 و8 درجات، على معظم المناطق بالمملكة.

وأشار الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ من غد الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل، وسيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما هي عليه اليوم الاثنين.

وأضاف خبير الأرصاد أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقتي الرياض ونجران، ناصحًا من لديه مناسبة غدًا الثلاثاء بأن يحتاط لذلك.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد تركي الجمعان، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر؛ موجة باردة تعد من أقوى الموجات خلال شتاء هذا العام، وربما تنبئ بانصراف هذا الشتاء، تتأثر بها مناطق الشمال: حائل والقصيم والمدينة والحدود الشمالية، وبدرجة أقل مناطق الرياض ومكة والشرقية.

وتابع الجمعان قائلًا إن الموجة الباردة تبدأ في التعمق اليوم الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، متوقعًا أن تكون ذروتها غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن مناطق حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف، ستكون تحت تأثير هذه الموجة؛ حيث ستُسجِّل هذه المناطق درجات دون الصفر المئوي.

وأضاف أن تكوُّن الصقيع على هذه المناطق أمر وارد نتيجة تعمُّق الموجة الباردة، موضحًا أن مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والمدينة المنورة، تتأثر بهذه الموجة الباردة بدرجة أقل، مع انخفاض في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن تساقط الثلوج وارد بشدة، خاصةً مرتفعات جبال اللوز وعلقان في منطقة تبوك خلال تأثير هذه الموجة الباردة.

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وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه تنبيهًا إلى استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على 6 مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، اليوم الاثنين- إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على «المدينة المنورة والعلا ومهد الذهب واليتمة والحناكية والرايس وينبع» والأجزاء المجاورة لها، بمنطقة المدينة المنورة.

وكذلك على «بريدة وعنيزة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة القصيم، وعلى «بيشة وتثليث» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة عسير، وعلى «شرورة ونجران» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة نجران، وعلى «الدوادمي وواي الدواسر وعفيف والقويعية والأفلاج والسليل» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وعلى «رنية وظلم والموية وتربة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تستمر على المدينة المنورة والرياض حتى الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء، وعلى القصيم حتى الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة من منتصف الليل، وعلى عسير ونجران ومكة المكرمة حتى الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس الثلاثاء- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، والجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.